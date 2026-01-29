La performance di Michele omaggia il maestro Valentino

Michele ha portato in passerella un omaggio al maestro Valentino, inserendosi nella tradizione della moda alta. La sua collezione richiama l’atmosfera dei grandi film di cinema, come 8 e ½ di Fellini o le versioni di È nata una stella, quella classica del 1938 e quella più recente di Bradley Cooper e Lady Gaga. È un mix di eleganza e cinema, che lascia intuire un messaggio forte attraverso tessuti e stile.

Per capire il potente messaggio della seconda alta moda di Valentino disegnata da Alessandro Michele bisognerebbe forse rivedere i grandi film che parlano di cinema: da 8 e ½ di Federico Fellini a È nata una stella sia nella versione girata da George Cukor nel 1938 sia in quella del 2018 diretta e interpretata da Bradley Cooper con Lady Gaga. La maggior parte dei capi ha una stretta parentela con i costumi indossati dalle dive del muto (una su tutte Theda Bara) anche se non mancano colte citazioni per esempio ai ritratti della Marchesa Casati dipinti da Boldini a Parigi oppure fotografata da uno sconosciuto reporter sulle scale di Villa San Michele ad Anacapri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

