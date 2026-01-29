La performance di Michele omaggia il maestro Valentino

Michele ha portato in passerella un omaggio al maestro Valentino, inserendosi nella tradizione della moda alta. La sua collezione richiama l’atmosfera dei grandi film di cinema, come 8 e ½ di Fellini o le versioni di È nata una stella, quella classica del 1938 e quella più recente di Bradley Cooper e Lady Gaga. È un mix di eleganza e cinema, che lascia intuire un messaggio forte attraverso tessuti e stile.

Per capire il potente messaggio della seconda alta moda di Valentino disegnata da Alessandro Michele bisognerebbe forse rivedere i grandi film che parlano di cinema: da 8 e ½ di Federico Fellini a È nata una stella sia nella versione girata da George Cukor nel 1938 sia in quella del 2018 diretta e interpretata da Bradley Cooper con Lady Gaga. La maggior parte dei capi ha una stretta parentela con i costumi indossati dalle dive del muto (una su tutte Theda Bara) anche se non mancano colte citazioni per esempio ai ritratti della Marchesa Casati dipinti da Boldini a Parigi oppure fotografata da uno sconosciuto reporter sulle scale di Villa San Michele ad Anacapri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La performance di Michele omaggia il maestro Valentino Approfondimenti su Valentino Michele Messina omaggia il maestro Franco Laimo con l'intitolazione di una rotatoria 'Splendida Cornice': Elio omaggia il maestro Peppe Vessicchio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Valentino Michele Argomenti discussi: Maison Valentino, Alessandro Michele a Parigi con l'Haute Couture 2026; Le parole di Giancarlo Giammetti, Alessandro Michele e Maria Grazia Chiuri per ricordare Valentino Garavani all'apertura della camera ardente; Piazzapulita; Hockey su ghiaccio: le convocate dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Torneo femminile. Meet the Coach: Michele Bozzetto Vi presentiamo @michelebozzetto.hyrox, istruttore del corso Hybrid Performance, pensato per prepararsi in modo efficace alla gara HYROX. Durante le sue lezioni lavorerai su un allenamento completo che combina corsa, fo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.