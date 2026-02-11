Giusti e i sondaggi sbagliati

Questa settimana Robby Giusti ha pubblicato su Facebook i risultati di un sondaggio che, secondo lui, sono completamente sbagliati. Il giornalista e creator ha scritto che, ormai, fare sondaggi è diventato uno sport nazionale. I numeri appaiono sorprendenti, ma Giusti sottolinea che sono inutili e possono ingannare chi li guarda. La polemica si accende e sui social si discute sulla reale affidabilità di queste rilevazioni.

"Visto che lo sport nazionale è fare sondaggi", scrive con una punta di ironia Roberto Vannacci su Facebook, ecco a voi i risultati, che dovrebbero apparire straordinari ma che in fondo sono inutili e fuorvianti, di un post a pubblicato lo scorso fine settimana dal giornalista e creator Robby Giusti sempre su Facebook. Nel post originario Giusti lancia una call to action ai suoi follower chiedendogli di scegliere tra quattro leader di centro – destra quello per il quale voterebbero: Giorgia Meloni ha incassato fino a oggi il gradimento del 45% dei follower-elettori, pari a 12.355 voti, Matteo Salvini e Antonio Tajani invece risultano essere graditi dal 6% e dal 3% degli utenti partecipanti, che in termini assoluti significano 1.

