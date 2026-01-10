L'arte del portiere si evolve, e oggi richiede studio e preparazione accurata. Renato Copparoni, ex portiere e primo italiano a parare un rigore a Maradona nel 1986, sottolinea come i portieri moderni si preparino con attenzione per affrontare i tiri dagli 11 metri. Non si tratta più solo di istinto, ma di strategia e analisi, elementi fondamentali per garantire parate decisive e ridurre gli errori dal dischetto.

«Io che al Toro ho dato il sangue vi spiego come ho parato un rigore a Maradona ». Renato Copparoni non è sorpreso dagli errori dal dischetto di Nzola o Stanciu, lui che quarant’anni fa (era il 2 marzo 1986) fu il primo italiano a fermare Diego Armando. Come si ipnotizza il giocatore più forte del mondo? «Due settimane prima Maradona tira un rigore contro Giuliano Giuliani, che si butta molto prima che Diego calci». E lei cosa pensa? «Penso, “se fischiano rigore io non mi butto”». Renato Zaccarelli entra a forbice su Salvatore Bagni. Maradona mette la palla sul dischetto. Lei che fa? «Aspetto. Le mani mi tremavano, il cuore mi diceva di buttarmi ma io aspetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Rigori sbagliati? No, parati. I portieri adesso studiano"

Leggi anche: Mira scarsa, rigori sbagliati e portieri al top: solo 11 gol nella 7ª giornata in A, è record

Leggi anche: Opta esalta Milinkovic-Savic, cinque rigori parati degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“ON AIR!” – PES: “Sarà un mercato molto più movimentato del previsto”, TORRI: “Mi aspetto un’uscita, penso a Ndicka”, PETRUZZI: “Dragusin? Tanta roba se torna quello di prima”.

I tre rigori sbagliati dalla Roma, i precedenti. Beccalossi: «Hanno fatto peggio di me», Giordano: «Fu colpa di D'Amico» - In fin dei conti quando capitò a Evaristo Beccalossi, in una notte di Coppa delle Coppe fra Inter e Slovan Bratislava nel 1982, Paolo ... corriere.it

Roma-Lille e i tre rigori sbagliati: tutti i precedenti - Ecco tutti i precedenti che si ricordano a memoria d’uomo La scena degli attaccanti ... panorama.it

Clamoroso Roma, tre rigori consecutivi sbagliati da Dovbyk e Soulé: la fotosequenza - Tre parate nel giro di pochi secondi per Ozer, che intercetta i due tentativi dell'attaccante ucraino e il sinistro del fantasista argentino Per approfondire ... corrieredellosport.it

Una rimonta completata all'87', la beffa del pareggio in pieno recupero, i rigori sbagliati che hanno regalato la vittoria al PSG. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi è stato a pochi secondi dallo scrivere una nuova pagina di storia del club biancoazzurro, ma il gol di - facebook.com facebook

Jonathan David in #JuveLecce si presenta sul dischetto con una media di rigori sbagliati del 18.4% (7 su 38). Un rapido confronto con suoi illustri colleghi: Immobile 18% (19 su 105) Mbappé 18,6% (14 su 75) Messi 21,9% (31 su 146) x.com