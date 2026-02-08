La Juventus si interroga sul futuro di Conceição. Il giocatore portoghese ha dimostrato qualità tecniche, ma fatica a trovare la via del gol. La società e l’allenatore ora devono decidere se puntare su di lui o cercare alternative. La situazione resta in bilico, e il suo ruolo in squadra potrebbe cambiare presto.

Conceição si trova a un bivio della sua avventura in bianconero, i grandi numeri e la tecnica del giocatore sono oscurati dalla poca concretezza sotto porta. Le difficoltà del portoghese rischiano di andare ad aggiungersi al momento difficile attraversato anche da altri giocatori della rosa come Koopmeiners e Openda. Conceição L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, su Conceição ci siamo tutti sbagliati?

