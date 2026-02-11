Giovanni Palatucci | omaggio al Giusto tra le Nazioni al Parco del Fusaro

Questa mattina al Parco del Fusaro è stato deposto un omaggio a Giovanni Palatucci, riconosciuto come il “Giusto tra le Nazioni”. La cerimonia si è svolta in un clima di sobrietà, con la partecipazione di diverse persone che hanno voluto ricordare il suo gesto di coraggio durante la Shoah. Un momento di riflessione per non dimenticare le sue azioni e il suo esempio di umanità.

