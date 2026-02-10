La polizia ricorda il questore Giovanni Palatucci martire di Dachau e giusto tra le nazioni

Questa mattina, la polizia ha commemorato Giovanni Palatucci, questore di Fiume e vittima di Dachau, nel giorno che segna l’ottantunesimo anniversario della sua morte. Palatucci, morto a 36 anni nel 1945, è ricordato come un giusto tra le nazioni per il suo impegno durante la Seconda guerra mondiale.

La polizia ha ricordato, questa mattina in occasione dell'ottantunesimo anniversario della sua morte, la figura e l'opera di Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume, morto a soli 36 anni, il 10 febbraio del 1945, nel campo di concentramento di Dachau. La cerimonia, semplice ma emozionante.

