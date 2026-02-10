Omaggio al Giusto tra le Nazioni Giovanni Palatucci
Commovente cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci, “Giusto tra le Nazioni”, nel Parco Vanvitelliano del Fusaro a Bacoli.A rendere omaggio al poliziotto eroe il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il questore di Napoli Maurizio Agricola e il sindaco del Comune di Bacoli Josi Gerardo Della.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Giovanni Palatucci
La polizia ricorda il questore Giovanni Palatucci, martire di Dachau e giusto tra le nazioni
Questa mattina, la polizia ha commemorato Giovanni Palatucci, questore di Fiume e vittima di Dachau, nel giorno che segna l’ottantunesimo anniversario della sua morte.
Alla Villa comunale ricordato il valore di Palatucci, ex questore di Fiume e "Giusto tra le nazioni"
Questa mattina alla Villa comunale di Reggio Calabria si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume deportato dai nazisti a Dachau, dove morì nel 1945 a soli 36 anni.
Omaggio a Giovanni Palatucci, questore di Fiume e Giusto
Ultime notizie su Giovanni Palatucci
Un albero per la memoria, Carpaneto rende omaggio a Giovanni Palatucci; RICORDO Foggia, cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci;
Al Giardino dei Giusti di Nizza Monferrato la cerimonia commemorativa dell’anniversario della morte di Giovanni PalatucciLunedì 10 febbraio ricorrerà l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, ... atnews.it
Rimini ricorda l’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci, Giusto tra le NazioniIn occasione dell’Anniversario della morte di Giovanni Palatucci - Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni - avvenuta nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, ... msn.com
Foggia, l’emozione dei più piccoli nel ricordo di Giovanni Palatucci: l’ex questore salvò migliaia di ebrei ma fu ucciso in un campo di concentramento #puglia #foggia #foibe #palatucci #lager #ebrei #eroe #ricordo #storia #attualità - facebook.com facebook
