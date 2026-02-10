Malgrate commemora Giovanni Palatucci il questore eroe morto a Dachau 81 anni fa

A Malgrate si ricorda Giovanni Palatucci, il questore di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau 81 anni fa. La Polizia di Stato ha partecipato alla cerimonia per onorare la memoria dell’ufficiale, scomparso il 10 febbraio 1945. La giornata è stata l’occasione per ricordare il suo coraggio e il suo impegno durante la guerra.

La Polizia di Stato ha commemorato a Malgrate, nel giorno dell'81esimo anniversario della sua morte, Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945. La cerimonia si è svolta questa mattina sul nuovo lungolago di Viale Italia, davanti alla.

