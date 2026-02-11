Giovanni Franzoni si lecca le ferite dopo il sesto posto nel superG delle Olimpiadi Invernali. L’atleta non riesce a tornare sul podio, nonostante la medaglia d’argento conquistata nella discesa libera di Bormio. Franzoni ammette di dover ancora imparare, mentre il compagno di squadra Von Allmen si conferma tra i grandi.

Giovanni Franzoni ha concluso al sesto posto il superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, non riuscendo a salire nuovamente sul podio a cinque cerchi dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera disputata sabato mattina sulla pista Stelvio di Bormio. Il 24enne bresciano è risultato impreciso nel secondo intermedio, sporcando l’insidioso passaggio della Carcentina e chiudendo così con un ritardo di 63 centesimi dallo svizzero Franjo Von Allmen, che ha replicato il successo di quattro giorni fa. Giovanni Franzoni ha espresso la propria delusione ai microfoni della Rai: “ Peccato, perché ho sciato bene tutti i settori a parte la Carcentina: ero lì con Franjo (Von Allmen, n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni si lecca le ferite: “Devo ancora imparare. Von Allmen ormai è un grandissimo”

