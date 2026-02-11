Super G amaro per l’Italia dello sci | Franzoni giù dal podio Paris cade Casse fuori dai primi 20

L’Italia dello sci ha chiuso il Super G con poche soddisfazioni. Mattia Casse non è riuscito a entrare tra i primi, lasciando il podio e rimanendo lontano dai risultati attesi. Durante la gara, Paris è caduto, mentre Franzoni ha terminato la prova senza riuscire a ripetersi come in passato. La spedizione olimpica si conclude con alcune delusioni e poche luci.

L’avventura olimpica di Mattia Casse va in archivio senza squilli e con tre gare con pochi momenti brillanti. Il chiudunese ha mandato in archivio anche il Super G di Bormio finendo fuori dalla top 15, con un ritardo di oltre due secondi dal vincitore di giornata, lo svizzero Franjo von Allmen, già campione olimpico anche in discesa libera e pure in combinata, facendo un tris di ori da urlo. La giornata-no è stata per tutta la squadra azzurra, visto che nemmeno Giovanni Franzoni e Dominik Paris ricorderanno la gara con molto piacere: l’argento e bronzo della discesa non si sono ripetuti. Anzi, il secondo è pure caduto nel primo settore dopo aver perso uno sci immediatamente in partenza, comunque senza conseguenze, se non per la rabbia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

