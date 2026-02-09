Olimpiadi | Franzoni stavolta non basta Italia giù dal podio a Bormio

L’Italia non riesce a ripetere il buon piazzamento di sabato nella discesa libera maschile. A Bormio, nella combinata a squadre, gli azzurri finiscono lontani dal podio. La gara si è conclusa sulla Pista Stelvio, e la squadra italiana non ha dato seguito alle aspettative.

L'Italia non riesce a bissare il piazzamento sul podio ottenuto sabato nella discesa libera maschile, anche nella combinata a squadre, appena conclusasi sulla Pista Stelvio di Bormio. Dominik Paris, terzo sabato, insieme a Tommaso Sala ha chiuso infatti in quinta posizione.

