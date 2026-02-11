La Juniores del Tropical Coriano ferma la capolista Cittadella Vis e conquista un punto importante in chiave salvezza. I giovani di Coriano sono riusciti a mantenere la porta inviolata, portando a casa un risultato positivo che li avvicina alla quota 14 punti in classifica. La partita è stata combattuta, con i ragazzi di Coriano che hanno dimostrato carattere e determinazione contro una squadra molto più in alto in classifica.

Un punto per raggiungere quota 14 in classifica. È quello messo in tasca dai ragazzi della Juniores del Tropical Coriano. Che sono riusciti a fermare la capolista Cittadella Vis Modena davanti al pubblico amico (1-1). Un pareggio arrivato grazie al gol realizzato da Brighi. Niente bottino, invece, per la Juniores del San Marino che ha lasciato tutto sul campo della Pistoiese (6-2). Ai biancazzurri della Repubblica non sono bastati i gol messi a segno da Betti e Berardi. Juniores nazionale. Girone E (20ª giornata): Pistoiese-San Marino 6-2, Imolese-Correggese 1-0, Sammaurese-Lentigione 1-3, Sasso Marconi-Prato 1-0, Tau Calcio Altopascio-Seravezza Pozzi 2-1, Tropical Coriano-Cittadella Vis Modena 1-1, Progresso-Ghiviborgo 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giovanili. La squadra di Coriano frena la capolista Cittadella Vis

Approfondimenti su Cittadella Vis

