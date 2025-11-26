Unahotels | giovanili Manfredotti | freddo e decisivo L’Under 19 batte la capolista
Un canestro di Luca Manfredotti a 4 secondi dalla sirena consegna all’Under 19 una vittoria per 81-80 contro la capolista Ferrara, spegnendo la rimonta ospite nell’ultimo quarto (14-28 il parziale). Una Hotels: Mainini 7, Selva 4, Carboni, Hadzhyiev 1, Manfredotti A. 3, Manfredotti L. 27, Emokhare 2, Borzacca, Abreu 21, Samb 2, Frashni 9, Deme 5. All: Rossetti. Prosegue senza esitazioni il cammino dell’Under 17 che domina la Castenaso per 145-59 con una prestazione di grande ritmo e profondità di rotazioni. Una Hotels: Galli 11, Malagoli 3, Morcavallo 16, Montorsi 6, Filini 7, Baldasseroni 10, Rinaldini 16, Petacchi 15, Maestri 21, Ghizzi 16, San Pietro 12, Cuoghi 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
