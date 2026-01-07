La Prefettura di Avellino ha convocato una riunione tecnica con le Forze dell’Ordine per coordinare le misure di sicurezza in risposta agli recenti attacchi agli sportelli ATM nella provincia. L’obiettivo è rafforzare la vigilanza e garantire la tutela dei cittadini, affrontando tempestivamente le problematiche emergenti. Questo intervento mira a prevenire ulteriori incidenti e a mantenere un livello di sicurezza adeguato sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto COMUNICATO STAMPA *Assalto agli ATM della provincia. Focus in Prefettura* Un’azione coordinata e immediata per rafforzare la sicurezza del territorio e tutelare i cittadini: è questo il messaggio che arriva dalla Prefettura di Avellino al termine della riunione tecnica di coordinamento svoltasi questa mattina, convocata a seguito dei recenti episodi di danneggiamento ai danni di sportelli ATM registrati in alcuni Comuni della provincia. Il confronto, che ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, ha consentito di fare il punto sulla situazione e di definire una strategia condivisa di prevenzione e contrasto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ATM nel mirino: Prefettura e Forze dell’Ordine rafforzano la vigilanza

Leggi anche: Sicurezza, forze dell’ordine rafforzano i controlli per Natale

Leggi anche: Forze dell'ordine nel mirino: 242 agenti feriti ai cortei "per la pace"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Avellino: assalti agli sportelli Atm, c'è l'intesa tra prefettura e Abi - Telecamere “intelligenti” e istituzione di un gruppo di lavoro operativo contro rapine e assalti alle banche. ilmattino.it

Amedeo Ciaccheri ha attaccato l'ipotesi che vede l'occupazione dell'Esquilino nel mirino della Prefettura - facebook.com facebook