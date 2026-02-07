Giorno del ricordo a Messina una fiaccolata per onorare la memoria delle vittime delle foibe

Una fiaccolata ha attraversato le strade di Messina per ricordare le vittime delle foibe. La manifestazione si inserisce nel “Giorno del ricordo”, una giornata dedicata a mantenere viva la memoria degli eventi drammatici legati alle violenze e all’esodo giuliano dalmata. Centinaia di persone si sono riunite per onorare le vittime e riflettere su un capitolo oscuro della nostra storia.

Anche Messina aderisce al “Giorno del ricordo”, la solennità civile celebrata ogni anno per ricordare i massacri delle foube e l'esodo giuliano dalmata. Il comitato X febbraio cittadino infatti ha organizzato una fiaccolata per la giornata di domenica 8 febbraio, invitando la cittadinanza a partecipare. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. I cacciatori uccisi nel bosco, funerali in piazza per i fratelli Pino e nuovi accertamenti all’indagato del triplice omicidio .🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Foibe Messina Giorno del Ricordo: due appuntamenti a Sansepolcro per onorare la memoria delle vittime delle foibe Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe. Giorno del ricordo: spettacoli, mostra e celebrazioni in memoria delle vittime delle foibe Martedì 10 febbraio, in tutta Italia si svolgono iniziative, spettacoli e mostre per ricordare le vittime delle foibe. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Foibe Messina Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle Foibe; Il Giorno del Ricordo a Buccinasco con gli studenti; Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe; 10 Febbraio - Giorno del Ricordo. Giorno del Ricordo, nota del Ministero alle scuole: favorire iniziative e viaggi nei luoghi delle foibeIl Ministero invita le scuole a celebrare il Giorno del Ricordo il 10 febbraio. La nota sollecita iniziative didattiche e Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, per ... orizzontescuola.it Giorno del Ricordo 2026, la memoria che parla ai giovaniIn Sala Montanari a Varese la celebrazione promossa dall’Anvgd tra istituzioni, testimonianze e riflessioni sul presente ... varesenews.it Giorno del Ricordo e Regione Toscana: lasciarlo a Fratelli d'Italia fatto grave. (E ci manca Antonella Bundu in Consiglio, attendiamo il 18 febbraio e il pronunciamento del TAR). Il Presidente della Regione Toscana Giani e la Presidente del Consiglio Regional facebook GIORNO DEL RICORDO, A GROSOTTO (SONDRIO) CONFERENZA PER LE SCUOLE DEL NOSTRO COORDINATORE REGIONALE PER LA LOMBARDIA LORENZO GALLI x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.