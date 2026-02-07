Giorno del ricordo a Messina una fiaccolata per onorare la memoria delle vittime delle foibe

Da messinatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fiaccolata ha attraversato le strade di Messina per ricordare le vittime delle foibe. La manifestazione si inserisce nel “Giorno del ricordo”, una giornata dedicata a mantenere viva la memoria degli eventi drammatici legati alle violenze e all’esodo giuliano dalmata. Centinaia di persone si sono riunite per onorare le vittime e riflettere su un capitolo oscuro della nostra storia.

Anche Messina aderisce al "Giorno del ricordo", la solennità civile celebrata ogni anno per ricordare i massacri delle foube e l'esodo giuliano dalmata. Il comitato X febbraio cittadino infatti ha organizzato una fiaccolata per la giornata di domenica 8 febbraio, invitando la cittadinanza a partecipare.

