La Città Metropolitana alla premiazione del Royal Photo Contest Vincenzo Cirillo | Fotografia ed eredità borbonica

La Città Metropolitana partecipa alla premiazione del “Royal Photo Contest”, un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio borbonico campano. L'iniziativa mette in luce attraverso fotografie la bellezza di 44 siti storici, tra cui la Reggia di Portici, attraverso gli occhi di creativi e cittadini. Vincenzo Cirillo sottolinea l'importanza di preservare e promuovere questa eredità culturale.

Il Royal Photo Contest celebra il patrimonio borbonico campano, valorizzando la Reggia di Portici e 43 siti storici grazie allo sguardo creativo di fotografi e cittadini. “ La fotografia è un linguaggio universale capace di innescare una promozione culturale ‘dal basso’. Per questo motivo, come Città Metropolitana di Napoli, abbiamo inteso sostenere con forza questa iniziativa: il nostro intento è favorire una fruizione culturale ‘emozionale’ che superi la mera visita e diventi un’esperienza profonda, utilizzando lo sguardo dei cittadini come un potentissimo strumento di valorizzazione”. È quanto ha affermato il Consigliere Metropolitano delegato alla Promozione del Territorio, Vincenzo Cirillo, che ha partecipato alla cerimonia di premiazione della seconda edizione del “ Royal Photo Contest “, promosso dall’Associazione Siti Reali con il patrocinio e il sostegno della Città Metropolitana e del Comune di Napoli, della Regione Campania, dell’ANCI Nazionale e del Sindacato Unitario Giornalisti Campania, tenutasi presso il Museo Ascione del Corallo di Napoli Il Concorso e i Tesori Metropolitani. Puntomagazine.it

