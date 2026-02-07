Giorno del Ricordo bandiere a mezz’asta e Montecitorio illuminato con il tricolore

In vista del Giorno del Ricordo, la Camera dei Deputati ha deciso di abbassare le bandiere a mezz’asta. Questa mattina, il palazzo è stato illuminato con il tricolore, come segno di rispetto per le vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e di tutti gli eventi legati al confine orientale. La giornata si avvicina, e anche quest’anno le istituzioni ricordano quei momenti drammatici della nostra storia.

ROMA – In occasione del Giorno del Ricordo, previsto il prossimo martedì 10 febbraio, la Camera dei Deputati espone a mezz'asta la bandiera nazionale e quella europea in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Contestualmente, come si legge in una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata con il tricolore della bandiera italiana dal tramonto di martedì 10 febbraio all'uno di mercoledì 11 febbraio.

