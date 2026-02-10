Giorno del Ricordo | l’omaggio della Regione Campania alle vittime delle foibe
La Regione Campania ha deciso di abbassare le bandiere a mezz’asta in tutte le sue sedi per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata-istriano. È una giornata di commemorazione ufficiale, con le istituzioni che vogliono rendere omaggio a chi ha sofferto e perso la vita in quegli eventi.
