Giorno del Ricordo | l’omaggio della Regione Campania alle vittime delle foibe

La Regione Campania ha deciso di abbassare le bandiere a mezz’asta in tutte le sue sedi per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata-istriano. È una giornata di commemorazione ufficiale, con le istituzioni che vogliono rendere omaggio a chi ha sofferto e perso la vita in quegli eventi.

In occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano, oggi 10 febbraio, la Giunta Regionale della Campania ha disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in tutte le sue sedi istituzionali.

