Gender Gap 2025 e scuola | studentesse eccellenti eppure solo il 29,5% diventa dirigente Donne quasi assenti nei ruoli tecnici e STEM Lo studio

Il rapporto mondiale sulla parità di genere rivela che, nonostante le studentesse italiane siano tra le migliori al mondo, poche arrivano a ruoli di comando. Solo il 29,5% delle donne diventa dirigente, e nelle aree tecniche e STEM sono quasi assenti. La forbice tra eccellenza e rappresentanza reale rimane ancora molto ampia.

Il Global Gender Gap Report 2025 svela un'Italia dai due volti. Siamo primi al mondo per istruzione femminile (punteggio 0.998), ma precipitiamo al 117° posto per partecipazione economica. A livello globale il gap educativo è chiuso al 95,1%, eppure solo il 29,5% dei manager è donna. Serve un nuovo orientamento scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Gender Gap 2025 Lo psicologo Montali: “Gender gap in matematica dopo solo quattro mesi di scuola” Matematica scoglio degli studenti italiani: solo il 49,2% ha competenze adeguate alla maturità, mentre il gender gap penalizza le studentesse di 7,6 punti Il Rapporto Invalsi 2025 evidenzia che solo il 49,2% dei maturandi possiede competenze matematiche adeguate. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Gender Gap 2025 Argomenti discussi: Gender gap nell’intelligenza artificiale: il dato che pesa sulle regole europee; Italia: gender gap al 19,4%, quasi doppio rispetto a media europea; Parità di genere: nel 2026 basta vetrine. La verità è nei numeri (e nella leadership); FS punta sulle STEM: la sfida culturale per il talento femminile. L’incredibile 2025 di Olly e il gender gap nella musica italiana: cosa raccontano le classifiche FIMIÈ stata pubblicata la Top Of The Music 2025 di FIMI, il report sullo stato della musica italiana e le classifiche dei singoli e degli album più venduti in Italia: la particolarità del caso Olly e ... fanpage.it Via al premio letterario nazionale ‘Vite alla pari’: il progetto si estende a una campagna per abbattere il gender gapNo 5 Gen 4 Equality nasce per accorciare la distanza salariale, coinvolgendo lettori e istituzioni in un movimento con al centro il rispetto ... luccaindiretta.it L’incontro utilizza il linguaggio poetico per affrontare temi come violenza sulle donne, gender gap ed educazione all’affettività facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.