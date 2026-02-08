Gender Gap 2025 e scuola | studentesse eccellenti eppure solo il 29,5% diventa dirigente Donne quasi assenti nei ruoli tecnici e STEM Lo studio

Da orizzontescuola.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto mondiale sulla parità di genere rivela che, nonostante le studentesse italiane siano tra le migliori al mondo, poche arrivano a ruoli di comando. Solo il 29,5% delle donne diventa dirigente, e nelle aree tecniche e STEM sono quasi assenti. La forbice tra eccellenza e rappresentanza reale rimane ancora molto ampia.

Il Global Gender Gap Report 2025 svela un'Italia dai due volti. Siamo primi al mondo per istruzione femminile (punteggio 0.998), ma precipitiamo al 117° posto per partecipazione economica. A livello globale il gap educativo è chiuso al 95,1%, eppure solo il 29,5% dei manager è donna. Serve un nuovo orientamento scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Gender Gap 2025

Lo psicologo Montali: “Gender gap in matematica dopo solo quattro mesi di scuola”

Matematica scoglio degli studenti italiani: solo il 49,2% ha competenze adeguate alla maturità, mentre il gender gap penalizza le studentesse di 7,6 punti

Il Rapporto Invalsi 2025 evidenzia che solo il 49,2% dei maturandi possiede competenze matematiche adeguate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gender Gap 2025

Argomenti discussi: Gender gap nell’intelligenza artificiale: il dato che pesa sulle regole europee; Italia: gender gap al 19,4%, quasi doppio rispetto a media europea; Parità di genere: nel 2026 basta vetrine. La verità è nei numeri (e nella leadership); FS punta sulle STEM: la sfida culturale per il talento femminile.

L’incredibile 2025 di Olly e il gender gap nella musica italiana: cosa raccontano le classifiche FIMIÈ stata pubblicata la Top Of The Music 2025 di FIMI, il report sullo stato della musica italiana e le classifiche dei singoli e degli album più venduti in Italia: la particolarità del caso Olly e ... fanpage.it

gender gap 2025 eVia al premio letterario nazionale ‘Vite alla pari’: il progetto si estende a una campagna per abbattere il gender gapNo 5 Gen 4 Equality nasce per accorciare la distanza salariale, coinvolgendo lettori e istituzioni in un movimento con al centro il rispetto ... luccaindiretta.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.