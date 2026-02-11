Civitanova si prepara a raccogliere farmaci usati. La città partecipa alla 26esima edizione della giornata dedicata alla raccolta delle medicine, che coinvolge seimila farmacie in tutta Italia. L’iniziativa, che dura fino a lunedì, permette ai cittadini di consegnare medicinali scaduti o non più utilizzati, contribuendo a ridurre sprechi e rischi. Le farmacie saranno aperte con orari regolari per tutta la durata dell’evento, e si spera in una buona partecipazione.

Civitanova partecipa alla 26sima "Giornata di raccolta del farmaco", che fino a lunedì interesserà seimila farmacie di tutte le città italiane. Sarà possibile donare uno o più medicinali da banco, per i quali non è necessaria la ricetta del medico di famiglia. Servono più di 1,2 milioni di farmaci per 502mila persone in condizioni di povertà sanitaria (di cui 145mila sono minori) seguiti da duemila realtà assistenziali. Sono richiesti soprattutto farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata del farmaco: raccolta delle medicine nelle farmacie

Approfondimenti su Giornata Del Farmaco

Questa mattina le farmacie comunali di Arezzo hanno riaperto le porte alla giornata di raccolta del farmaco.

Da domani a lunedì prossimo si terranno le Giornate di raccolta del farmaco in provincia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giornata Del Farmaco

Argomenti discussi: Torna la Giornata di raccolta del farmaco; Il Papa: doniamo medicinali nelle giornate di raccolta del Banco Farmaceutico; Giornata di Raccolta del Farmaco, dal 10 al 16 febbraio la solidarietà passa dalle farmacie; Torna la giornata di raccolta del farmaco: una settimana di solidarietà per chi ha bisogno.

Al via la Giornata di Raccolta del Farmaco: fino al 16 febbraio si può donare in 162 farmacie veronesiVerona, 10 febbraio 2026 – È stata inaugurata oggi la XXVI edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco, l’iniziativa solidale promossa ... giornaleadige.it

Torma la Giornata di raccolta del farmaco: serve oltre 1 milione di medicinaliPisa, 10 febbraio 2026 – Nel 2026, da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, si svolge la 26° edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. In 6.000 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (e ... lanazione.it

#Tg2000 - #Giornata di #raccolta del #farmaco, l’appello alla #solidarietà #10febbraio #Tv2000 #Salute #Medicinali @BancoFarmaEts x.com

E' iniziata oggi la giornata di raccolta del Farmaco. C'è tempo fino al 16 per contribuire, anche nella nostra Provincia! Ecco spiegato di cosa si tratta in questo servizio di TRC Modena! - facebook.com facebook