Da domani a lunedì prossimo si terranno le Giornate di raccolta del farmaco in provincia. Le farmacie coinvolte accoglieranno medicine che saranno consegnate a 28 associazioni benefiche locali. Questi enti hanno bisogno di circa cinque mila farmaci per aiutare le persone più in difficoltà. La raccolta si svolge con l’obiettivo di sostenere chi ha meno possibilità di curarsi.

Da domani a lunedì prossimo, in provincia si svolgeranno le Giornate di raccolta del farmaco. I medicinali raccolti sosterranno 28 realtà benefiche del territorio, che hanno espresso un fabbisogno di 5.813 confezioni. Con l’edizione del 2025 sono state raccolte 6.292 confezioni, per un valore di 58mila euro, a favore di 2.300 ospiti di 30 enti. I cittadini sono invitati ad andare in farmacia per donare uno o più medicinali da banco. Servono soprattutto farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse, per i disturbi gastrointestinali e per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la raccolta di medicine. Solidarietà nelle farmacie

Approfondimenti su Giornate Raccolta Del Farmaco

Monza decide di boicottare i medicinali israeliani nelle farmacie comunali.

Le farmacie comunali di Monza resteranno aperte con i loro stessi farmaci di sempre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giornate Raccolta Del Farmaco

Argomenti discussi: La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Torna la raccolta di medicine. Solidarietà nelle farmacie; Sabato alle Terrazze torna la raccolta alimentare della Croce Rossa; Povertà sanitaria in aumento torna la Giornata di Raccolta del Farmaco.

Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco contro la povertà sanitaria in continua ascesaL'iniziativa della Fondazione Banco Farmaceutico onlus si svolgerà in 161 farmacie di tutta la provincia di Verona dal 10 al 16 febbraio, permettendo di dare sostegno a oltre 30mila bisognosi dell'are ... veronasera.it

Torna la Raccolta del Farmaco: dal 10 al 16 febbraio anche le farmacie cuneesi si mobilitano per i poveri603 farmacie in Piemonte cercano 1 milione di medicinali per 502mila indigenti. A Cuneo e provincia serve superare le 78mila confezioni raccolte nel 2025 ... targatocn.it

Anche a Lucera tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco La notizia nel primo commento facebook