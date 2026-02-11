Giornalista identificato davanti alla sede di CasaPound a Roma le opposizioni | Doppio standard intollerabile

La troupe di È sempre Cartabianca è stata fermata dalla Digos mentre stava facendo un servizio davanti alla sede di CasaPound in via Napoleone III. Gli agenti hanno identificato i giornalisti, che stavano cercando di documentare l’occupazione della sede, attiva dal 2003 e ancora in mano ai proprietari. Le opposizioni criticano il doppio standard e chiedono chiarezza sulla gestione di questa situazione.

L'episodio riaccende le polemiche sul presunto doppio standard del governo sugli sgomberi e sulla tutela della libertà di stampa.

