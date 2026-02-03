Chi ha bloccato l'evento di Casapound alla Camera va punito | il leghista Sasso contro le opposizioni

Il deputato della Lega, Sasso, si scaglia contro le opposizioni per aver bloccato l’evento di Casapound alla Camera. Durante l’Aula, chiede che vengano puniti i parlamentari di Pd, M5s e Avs che venerdì scorso hanno impedito lo svolgimento dell’evento, organizzato con il sostegno di Domenico Furgiele, collega leghista. La polemica continua, e la richiesta di sanzioni si fa sempre più insistente.

Il deputato della Lega è intervenuto in Aula per chiedere sanzioni contro i parlamentari di Pd, M5s e Avs che, venerdì scorso, hanno bloccato l'evento di Casapound sulla remigrazione, organizzato lla Camera grazie al sostegno del collega di partito, Domenico Furgiele. Le opposizioni: "A Montecitorio i fascisti non entrano".🔗 Leggi su Fanpage.it

La conferenza stampa prevista domani alla Camera, con la partecipazione di esponenti di Casapound, ha già suscitato polemiche.

La Presidenza della Camera ha deciso di annullare tutte le conferenze stampa di oggi, anche quelle organizzate dall’opposizione contro Casapound.

