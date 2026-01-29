Morto davanti alla sede Sky a Milano il fratello di Giovanni Sala | Per l'autopsia senza percosse sarebbe vivo

È morto davanti alla sede Sky di Milano il fratello di Giovanni Sala. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva assunto cocaina, ma a causare il decesso sarebbe stato il ginocchio tenuto sul torace per oltre cinque minuti. La famiglia è convinta che, senza quella pressione, il fratello sarebbe ancora vivo. Ora si attende l’autopsia per chiarire tutti i dettagli.

