Morto davanti alla sede Sky a Milano il fratello di Giovanni Sala | Per l'autopsia senza percosse sarebbe vivo
È morto davanti alla sede Sky di Milano il fratello di Giovanni Sala. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva assunto cocaina, ma a causare il decesso sarebbe stato il ginocchio tenuto sul torace per oltre cinque minuti. La famiglia è convinta che, senza quella pressione, il fratello sarebbe ancora vivo. Ora si attende l’autopsia per chiarire tutti i dettagli.
"Aveva un'intossicazione da cocaina, ma il ginocchio tenuto pressato sul torace per più di 5 minuti ha inciso moltissimo sulla sua morte". Il fratello di Giovanni Sala ha commentato a Fanpage.it i risultati dell'autopsia del medico legale esposti davanti alla Corte d'Assise, nel processo che vede due vigilanti indagati per omicidio preterintenzionale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Giovanni Sala aveva 34 anni quando è morto davanti alla sede Sky di Rogoredo, a Milano.
