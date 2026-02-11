Giorgio Armani casa a New York da oltre 180 m² su Madison Avenue in vendita per $10mln appartamento disegnato dallo stilista stesso

Giorgio Armani mette in vendita il suo appartamento a New York. Si trova al sesto piano di un edificio su Madison Avenue ed è stato disegnato dallo stilista. L’immobile di oltre 180 metri quadrati è in vendita a 10 milioni di dollari. L’appartamento ha due camere da letto, due bagni principali e uno di servizio.

Situato al sesto piano, l'appartamento è composto da due camere da letto, due bagni più uno di servizio. Gli ambienti sono impreziositi da parquet in quercia bianca americana e da soffitti alti oltre 3 metri, che amplificano la luminosità naturale garantita da finestre ampie e slanciate

