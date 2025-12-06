Leonardo Maria Del Vecchio acquista il superyacht Admiral disegnato da Giorgio Armani
La mega imbarcazione di 72 metri appare come un capolavoro di design e ingegneria navale Gli acquisti da 'copertina' di Leonardo Maria Del Vecchio proseguono. Il megayacht Admiral, una delle imbarcazioni più iconiche disegnata interamente da Giorgio Armani, ha ufficialmente un nuovo armatore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gianluca Massini Rosati. . PT_2 Leonardo Maria: il nuovo Del Vecchio Da family office personale a ecosistema: real estate, hospitality, tech, lifestyle. Non aspettare i dividendi: costruisci il tuo perimetro di potere. Leonardo Maria: the new Del Vecchio From p - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo Maria Del Vecchio compra il megayacht Admiral disegnato da Giorgio Armani - L’imbarcazione, disegnata dallo stilista scomparso a settembre e in passato valutata oltre 100 milioni, è stata creata da The Italian Sea Group. Da repubblica.it
Il colpo di scena sul mare: Leonardo Maria Del Vecchio sceglie il megayacht “Giorgio Armani” da 72 metri - Un acquisto che intreccia industria, design e finanza: varato il 7 maggio e svelato al Monaco Yacht Show, ridisegna gli standard dell’ultra- Riporta lasicilia.it
Leonardo Maria Del Vecchio acquista il Twiga da Flavio Briatore, nell’affare anche il Billionaire - Lmdv Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, ha annunciato l’acquisizione del brand Twiga e di quattro location del Gruppo Majestas, di proprietà di Flavio Briatore. Da lettera43.it
Leonardo Maria Del Vecchio acquista il Twiga di Briatore - I cinque locali a Forte Dei Marmi, Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha si fondono con i ristoranti già ... Secondo ansa.it
Leonardo Maria Del Vecchio si prende il 100% del Twiga di Briatore: il gruppo passa ufficialmente alla LMDV Hospitality - LMDV Hospitality Group, la nuova capogruppo per il business dell’accoglienza a 360 gradi nella holding di Leonardo Maria Del Vecchio, annuncia ufficialmente l’acquisizione del 100% del Gruppo Twiga, ... Secondo affaritaliani.it
Del Vecchio fiuta l'affare, nel mirino la Capannina di Armani: così Luxottica fa il primo passo verso l'ingresso nella maison - Un chiaro segnale che il colosso dell'occhialeria vorrebbe agganciarsi ad Armani, anche solo con una presenza minoritaria ... Secondo affaritaliani.it