Leonardo Maria Del Vecchio acquista il superyacht Admiral disegnato da Giorgio Armani

Ilgiornaleditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mega imbarcazione di 72 metri appare come un capolavoro di design e ingegneria navale Gli acquisti da 'copertina' di Leonardo Maria Del Vecchio proseguono. Il megayacht Admiral, una delle imbarcazioni più iconiche disegnata interamente da Giorgio Armani, ha ufficialmente un nuovo armatore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

