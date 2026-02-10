Un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Durante la trasmissione di Canale 5, Giorgia si è avvicinata a Paolo Bonolis e lo ha baciato davanti a tutta la tv. Il pubblico si è subito diviso tra sorpresa e sconcerto, mentre sui social impazzavano commenti e meme. A distanza di poco, è arrivata anche la reazione del marito di Giorgia, Emanuel Lo, che ha fatto parlare ancora di più.

Giorgia, Paolo Bonolis e un bacio che nessuno si aspettava: il ritorno di Taratata in prima serata su Canale 5 ha regalato al pubblico un momento da manuale del gossip, di quelli che fanno partire subito clip, commenti e discussioni. Lunedì 9 febbraio lo show musicale ha riacceso i riflettori con un’idea dichiarata: celebrare la musica italiana dal vivo, tra ospiti importanti e atmosfera da grande evento. Tutto bello, tutto pulito. almeno finché Bonolis non ha deciso di metterci il suo, come solo lui sa fare. Ad aprire la serata è stata Giorgia, con un’esibizione intensa e piena di energia: medley dei suoi pezzi più amati e “Human Nature”, omaggio a Michael Jackson. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “E adesso?!”. Giorgia, il bacio con Paolo Bonolis davanti a tutti. Choc generale, poi la reazione del marito Emanuel Lo

La serata di lunedì 9 febbraio su Canale 5 ha visto il ritorno di Paolo Bonolis con il suo nuovo show Taratata.

Ieri sera a Taratata, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti baciando a sorpresa Giorgia sulle labbra.

