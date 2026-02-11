G – Summer | Giorgia pronta a infiammare Roccella Jonica

Giorgia arriva a Roccella Jonica. La cantante romana sarà il 1° agosto al Roccella Summer Festival 2026, portando la sua musica in Calabria. La città si prepara ad accogliere un evento molto atteso dai fan, che da settimane aspettano di vederla dal vivo.

Farà tappa anche in Calabria, il nuovo tour di Giorgia. La cantante romana sarà a Roccella Jonica (Rc), inserita nella programmazione del Roccella Summer Festival 2026, il prossimo 1° agosto. L'annuncio è stato fatto in questi giorni, mentre Giorgia sta festeggiando "G", il suo ultimo disco di.

Il Roccella Summer Festival 2026 ospiterà “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, un tour che celebra i 60 anni di carriera della band.

