Centro storico e lavori | San Domenico cantiere da oltre 3 milioni di euro
I soldi c’erano da tempo. Il progetto è stato un cammino abbastanza lungo. Ora però il cantiere sta muovendo i primi passi con le fasi preliminari. Come aveva annunciato il sindaco Simone Giglioli: "la partenza entro la fine dell’anno". Si tratta di un intervento di grande portata sul complesso di San Domenico. "Opera importante che riguarderà tutta la copertura - dice il sindaco Simone Giglioli – e di cui non è titolare il Comune, ma la Soprintendenza. Un’operazione in ballo da anni". Già nel 2022 ci fu un sopralluogo tecnico per visionare gli spazi, di proprietà del Comune di San Miniato e della parrocchia, per valutare gli interventi necessari in seguito all’assegnazione, nel 2019, da parte del Ministero dei beni culturali, di tre milioni di euro destinati al recupero di alcune parti della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
