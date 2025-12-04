Ora et labora Camminando sui luoghi di San Domenico e San Benedetto

Frosinonetoday.it | 4 dic 2025

Ora et LaboraTredicesima EdizioneCamminando sui luoghi di San Domenico e San Benedetto***********************************-Raduno ore 5,40 con ingresso nella Basilica minore di San Domenico-Ore 6.00 Partenza a piedidalla Basilica Minore San Domenico Abate (Sora)-Ore 8,30 Santa Messa Abbazia di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

ora et labora camminando sui luoghi di san domenico e san benedetto

© Frosinonetoday.it - Ora et labora, Camminando sui luoghi di San Domenico e San Benedetto

