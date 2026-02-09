È morto l' attore Giancarlo Dettori marito di Franca Nuti

È morto a Milano a 93 anni Giancarlo Dettori, l’attore di teatro che ha segnato il Novecento. La sua scomparsa è stata comunicata questa mattina. Dettori, marito di Franca Nuti, era conosciuto per aver portato in scena diversi spettacoli che hanno lasciato il segno nel panorama culturale italiano. La sua carriera si è concentrata soprattutto sul teatro, dove ha lavorato per decenni con passione e dedizione. La città piange un protagonista della scena teatrale italiana.

Si è spento a Milano all'età di 93 anni Giancarlo Dettori, attore di teatro che ha fatto la storia del Novecento. Milanese d'adozione, nato a Cagliari ma in città dal 1957, il nome di Dettori è strettamente legato al Piccolo teatro, scelto da Giorgio Strehler in persona per il 'Coriolano'. Il ciclo della vita che mi è stata affidata torna alla sua sorgente, dove nulla si perde e tutto si ritrova. Papà, hai varcato la soglia della luce: ora sei con la tua Franchina nel luogo dove l'amore non conosce separazione". Così Carlo, il figlio di Giancarlo Dettori

