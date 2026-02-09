È morto all’età di 93 anni Giancarlo Dettori, noto attore teatrale e voce di molti programmi radiofonici. La notizia ha colto di sorpresa amici e colleghi, che ricordano la sua lunga carriera e la passione con cui ha portato in scena e in onda decenni di spettacoli.

All’età di 93 anni è morto Giancarlo Dettori, celebre attore teatrale e voce di numerosi programmi radiofonici. Nel suo lungo percorso ha fatto la storia, interpretando anche il primo Mago Zurlì. Ad annunciarne il decesso è stata la sua famiglia: “Si è compiuto il tempo. Un’era lunga novantatré anni si dissolve nell’eterno, e il mio pianto diventa preghiera”. I suoi cari gli hanno detto addio due anni dopo quello riservato alla sua amatissima Franca Nuti. Sono colme d’amore e sofferenza le parole del figlio Carlo: “Il ciclo della vita che mi è stata affidata torna alla sua sorgente, dove nulla si perde e tutto si ritrova. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Giancarlo Dettori, chi era sua moglie Franca Nuti

Approfondimenti su Giancarlo Dettori

È morto a Milano a 93 anni Giancarlo Dettori, l’attore di teatro che ha segnato il Novecento.

È morto a Milano Giancarlo Dettori, attore, regista e sceneggiatore noto nel mondo dello spettacolo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giancarlo Dettori

Argomenti discussi: È morto Giancarlo Dettori: teatro, sceneggiati, cinema. Fu il primo Mago Zurlì; Melania Trump, il look (italiano) alla premiere del suo film, l'accordo da 40 milioni: Spero che la gente mi conosca un po'; Bova scrive a Mara Venier durante l'intervista a Rocío, l'attrice: Sei anche tu nella sua lista?; Meghan Markle, look da diva al galà in onore della madre di Beyoncé. Ma si presenta senza Harry.

È morto Giancarlo Dettori, l’attore di teatro era stato il primo Mago ZurlìÈ morto all'età di 93 anni Giancarlo Dettori, attore di teatro, voce di svariati programmi radiofonici, nonché primo interprete del Mago Zurlì ... fanpage.it

Dal Piccolo Teatro di Milano alla Rai, una vita tra palcoscenico, radio e televisioneSassari È morto oggi a Milano Giancarlo Dettori, attore tra i più solidi e riconoscibili del teatro italiano del secondo Novecento. Aveva 93 anni. Nato a Cagliari il 5 aprile 1932, Dettori ha ... lanuovasardegna.it

Giancarlo Dettori è morto, addio all'attore di teatro e sceneggiati tv: era stato il primo Mago Zurlì. Aveva 93 anni facebook

Addio a Giancarlo Piretti, è morto a 85 anni il papà della sedia pieghevole e trasparente Plia esposta al Moma di New York: «Coglieva l'essenziale, era un visionario» x.com