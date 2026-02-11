Giacomo ha incontrato la figlia di David Bowie, che lo ha scelto come modello. L’occasione è nata da un post su Instagram pubblicato dieci anni fa, in ricordo del cantante. Da allora, ha iniziato a frequentare più spesso la famiglia del Duca bianco, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera.

Fu un post su Instagram, fatto dieci anni fa in ricordo di David Bowie ad aprirgli magicamente un canale di contatto con la famiglia del ’Duca bianco’. E oggi Giacomo Bertozzi, 24 anni, è a New York scelto come modello per un progetto creativo di Lexi Jones, la figlia del cantante britannico. Sembra quasi una favola quella in cui è proiettato Giacomo (nipote di Valdemaro Baldi notissimo avvocato, scrittore ed esperto di amministrazione pubblica), personaggio decisamente creativo e originale tra piercing, tatoo, capigliatura coloratissima e l’eterno stile gotico che l’ha portato a scegliere il nome d’arte Eecorpse che richiama i cadaveri mossi da impulsi elettrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giacomo alla corte di Bowie. La figlia del cantante lo ha scelto come modello

Approfondimenti su Giacomo Bowie

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza dell'autonomia della magistratura, evidenziando come la Costituzione abbia scelto un modello di governo autonomo per garantire decisioni basate esclusivamente sul diritto.

Anna Tatangelo, cantante di Sora e madre di Andrea, ha recentemente dato il benvenuto a una seconda figlia, nata dall’unione con l’ex calciatore Giacomo Buttaroni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giacomo Bowie

Argomenti discussi: Giacomo alla corte di Bowie. La figlia del cantante lo ha scelto come modello; Oliva Salviati: Riapertura San Giacomo di Roma non è storia personale, ma battaglia collettiva; L'ospedale San Giacomo riapre, riqualificazione da 145 milioni. Rocca al Comune: Fate i parcheggi; Omicidio Sainato a Capo Vaticano: il giudizio di revisione va ridiscusso dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli · ilvibonese.it.

Giacomo Friso «accoltellò l'amico Michael Boschetto, ergastolo. Erano come cane e gatto, senza motivo»VILLAFRANCA - Giacomo Friso tiene la testa bassa e lo sguardo fisso sulle gambe mentre ascolta il pubblico ministero Benedetto Roberti chiedere nei suoi confronti la ... ilgazzettino.it

Morte Boschetto, uccide e poi si filma: il selfie shock di Giacomo Friso col cellulare della vittimaLa richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero Benedetto Roberti al termine del processo davanti alla Corte d’Assise di Padova. Alla posizione della Procura si è associato il legale di parte ... vesuviolive.it

Alla Corte di Re Biscottino La guardia del Re Carla Ghiselli La guardia della Regina Giacomo Babuscia - facebook.com facebook