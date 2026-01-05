La cantante di Sora già mamma di Andrea ha avuto una bambina insieme all' ex calciatore Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo, cantante di Sora e madre di Andrea, ha recentemente dato il benvenuto a una seconda figlia, nata dall’unione con l’ex calciatore Giacomo Buttaroni. La cantante, che il 9 gennaio compirà 39 anni, ha condiviso con i suoi fan un messaggio di rinascita e nuove speranze, sottolineando come questo arrivo rappresenti un importante capitolo di libertà e di nuovi inizi nella sua vita.

«O ggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona », così Anna Tatangelo, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, aveva annunciato l’arrivo di Beatrice a giugno 2025. Oggi la cantante di Sora è diventata mamma per la seconda volta insieme all’ex calciatore Giacomo Buttaroni. L’annuncio è arrivato dal fratello della cantante, Maurizio, che su Instagram ha condiviso una tenera foto: tre mani unite, di cui una piccola, accompagnata dalla dolce frase: «Auguri amore di zio bellissima». Poco dopo, sono arrivate anche le prime immagini pubblicate dalla cantante: « Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. 🔗 Leggi su Iodonna.it

