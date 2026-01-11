La discarica dei veicoli alluvionati | Sono rifiuti inquinanti e pericolosi I proprietari li rimuovano subito

Dopo l’alluvione del 2023, molti veicoli danneggiati sono rimasti nelle aree colpite. Questi mezzi, spesso vandalizzati e privi di parti, rappresentano un rischio ambientale e sanitario. È importante che i proprietari provvedano alla rimozione tempestiva di tali veicoli per prevenire inquinamenti e danni all’ambiente. La gestione corretta dei veicoli abbandonati è fondamentale per tutelare il territorio e la salute pubblica.

I veicoli danneggiati dall’alluvione del 2023 e mai rimossi possono provocare inquinamento ambientale, anche perché sono stati vandalizzati e depredati di varie parti. Praticamente ridotti a rottami. Per i proprietari dei veicoli e del terreno sul quale si trovano, il Comune di Carmignano ha emesso un’ordinanza di rimozione e smaltimento. L’ordinanza arriva dopo un intervento della polizia locale e dei carabinieri forestali in quanto la "discarica" è in prossimità della via Statale a Seano quindi a ridosso di un’area pubblica. L’alluvione del 2 novembre 2023, lo ricordiamo, danneggiò molti veicoli e in quasi tutti i Comuni nacquero "discariche" improvvisate di automobili, camper, motorini: veicoli ricoperti di fango, in attesa di essere rimessi in funzione, di essere visionati dai periti e dove non era possibile recuperarli avrebbero dovuto essere avviati alla rottamazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

