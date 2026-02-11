Geolier in concerto a Firenze

Geolier torna in concerto a Firenze con il suo nuovo tour estivo. L’artista ha annunciato il “SUMMER FESTIVAL TOUR 2026” e porterà le sue performance anche sui palchi dei festival, dopo il grande successo del “GEOLIER STADI 2026” che partirà a giugno. I fan sono già in fermento, pronti a vivere l’energia dei suoi show dal vivo.

Geolier ha annunciato il “SUMMER FESTIVAL TOUR 2026”. L’artista porterà la potenza dei suoi show anche nei festival estivi, dopo il tanto atteso “GEOLIER STADI 2026”, in partenza a giugno. La tournée conta già tre date consecutive sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli oltre al suo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Geolier Firenze Idolo della Generazione Z, Geolier fa tappa in Romagna con un concerto monumentale Geolier, il rapper italiano molto amato dalla Generazione Z, è arrivato in Romagna per un concerto che ha attirato una grande folla a Riccione. Idolo della Generazione Z, Geolier in concerto a Riccione. Per lui è già tutto esaurito lo stadio di Napoli Geolier, uno dei rapper più seguiti dalla Generazione Z, si prepara a scatenarsi a Riccione con un concerto già tutto esaurito. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Geolier in AMEN - Freestyle Ultime notizie su Geolier Firenze Argomenti discussi: Idolo della Generazione Z, Geolier in concerto a Riccione. Per lui è già tutto esaurito lo stadio di Napoli; Geolier - Comune di Riccione; Geolier in concerto a Riccione l’11 luglio; L'estate barese accoglie Geolier: il 4 luglio appuntamento all’Arena del Levante. Geolier in concerto a Riccione l’11 luglioC’è anche Riccione nel tour estivo del 2026 di Geolier, che ha annunciato oggi il SUMMER FESTIVAL TOUR 2026. L’artista porterà la potenza dei suoi ... corriereromagna.it L'estate barese accoglie Geolier: il 4 luglio appuntamento all’Arena del LevanteDopo il debutto record con l’album «Tutto è possibile», certificato disco d’oro in una settimana, l’artista napoletano sarà protagonista del cartellone dell’Oversound Music Festival ... lagazzettadelmezzogiorno.it Geolier in concerto il 23 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro https://www.rivieraweb.it/p=73430 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.