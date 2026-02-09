Idolo della Generazione Z Geolier fa tappa in Romagna con un concerto monumentale

Geolier, il rapper italiano molto amato dalla Generazione Z, è arrivato in Romagna per un concerto che ha attirato una grande folla a Riccione. Centinaia di giovani si sono radunati sotto il palco per assistere all’energia del rapper, che ha portato sul palco le sue hit più famose. La serata si è accesa fin dalle prime note, con un pubblico che ha cantato e ballato senza sosta. È stato un momento di festa e di incontro tra fan e artista, che ha regalato un appuntamento memorabile alla città.

Rapper italiano tra i più influenti della Generazione Z, Geolier sarà tra gli ospiti della stagione estiva di Riccione. Cresciuto nel quartiere Secondigliano, il suo stile unisce urban e liriche in dialetto napoletano: osannato dai giovanissimi, nel 2024 è entrato nelle case di tutti gli italiani.

