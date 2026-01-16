VIDEO - La droga in albergo e dentro l' albero al Parco Ducale | tolte dal mercato 4 mila dosi di hashish e 150 di cocaina

Un arresto a Parma ha portato al sequestro di 4.000 dosi di hashish e 150 di cocaina, trovate in un hotel e all’interno di un albero nel Parco Ducale. La persona coinvolta aveva scelto una camera come punto d’appoggio per attività illegali, svelando un traffico di droga nascosto tra la città e il verde pubblico. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

