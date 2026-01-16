VIDEO - La droga in albergo e dentro l' albero al Parco Ducale | tolte dal mercato 4 mila dosi di hashish e 150 di cocaina
Un arresto a Parma ha portato al sequestro di 4.000 dosi di hashish e 150 di cocaina, trovate in un hotel e all’interno di un albero nel Parco Ducale. La persona coinvolta aveva scelto una camera come punto d’appoggio per attività illegali, svelando un traffico di droga nascosto tra la città e il verde pubblico. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Aveva preso una camera, all'interno di una struttura ricettiva di Parma. Ma il suo viaggio non era turistico. All'interno della stanza nascondeva infatti quasi 4 chili di hashish.Nella serata di domenica 11 gennaio la polizia, in seguito ad una segnalazione arrivata dal sistema informatico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
