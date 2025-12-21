Alatri La magia di Harry Potter

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Gioco di Harry Potter arriva ad Alatri!  Se hai tra i 10 e i 14 anni, prepara la bacchetta e mettiti alla prova tra enigmi, sfide e incantesimi ispirati al mondo di Harry Potter   Piazza Santa Maria Maggiore  28 Dicembre 2025 9:30 – 12:30 Iscrizioni entro il 26 Dicembre 40 posti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Natale ad Alatri 2025, Segui la stella.

