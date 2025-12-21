alatri la magia di harry potter

Il Grande Gioco di Harry Potter arriva ad Alatri! Se hai tra i 10 e i 14 anni, prepara la bacchetta e mettiti alla prova tra enigmi, sfide e incantesimi ispirati al mondo di Harry Potter Piazza Santa Maria Maggiore 28 Dicembre 2025 9:30 – 12:30 Iscrizioni entro il 26 Dicembre 40 posti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Natale ad Alatri 2025, Segui la stella.

Colazione con il VERO Babbo Natale – 24 dicembre Dopo il successo di domenica 14, la magia continua al Caffè delle Stelle. Mercoledì 24 dicembre Dalle ore 9:00 Alatri – Caffè delle Stelle Un momento speciale pensato per i bambini Mentre l - facebook.com facebook