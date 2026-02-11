Genova Ovest manifestazione dei lavoratori Gsa | possibili disagi

Oggi a Genova Ovest i lavoratori Gsa hanno manifestato davanti al casello. La protesta, iniziata alle 10:30, potrebbe causare disagi al traffico. La manifestazione si svolge senza incidenti finora, ma la situazione resta sotto controllo.

Come anticipato nei giorni scorsi, oggi, mercoledì 11 febbraio 2026 dalle ore 10:30, è stata organizzata una manifestazione con presidio nella zona del casello di Genova Ovest. La protesta, indetta dall'Unione sindacale di base (Usb) coinvolge i lavoratori Gsa (Gruppo servizi associati) che da.🔗 Leggi su Genovatoday.it

A causa dei lavori in corso per la riqualificazione dell'accesso Nord Ovest, il semaforo provvisorio sarà nuovamente in funzione.

