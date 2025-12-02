Ex Ilva i lavoratori in corteo escono dall’autostrada a Genova Ovest e tornano verso il presidio a Cornigliano | Viabilità | Video | Foto

Insieme agli operai anche i lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri. Attesa per la call prevista nel pomeriggio tra il governatore ligure Bucci e il commissario del governo Quaranta. In autostrada tratto chiuso tra Sampierdarena e Pra'. Aggiornamenti sulla situazione del traffico.

Nuova giornata di proteste da parte dei dipendenti dell'ex Ilva di Genova. Dopo l'assemblea, i lavoratori sono partiti in corteo -affiancati da alcuni colleghi di Ansaldo Energia e Fincantieri - bloccando l'autostrada A10 e sfilando sul Ponte San Giorgio.

Genova, corteo lavoratori ex Ilva e Ansaldo blocca l'aeroporto e il casello autostradale

Ex Ilva, i lavoratori bloccano l'aeroporto di Genova. Il corteo con Ansaldo Energia e Fincantieri - Il ministro Urso convoca gli incontri con le istituzioni territoriali interessate, d'intesa con le stesse Regioni ed enti locali ...

Ex Ilva, i lavoratori scioperano a oltranza. Genova paralizzata, forte messaggio al governo - Le organizzazioni dei metalmeccanici di Taranto di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb hanno proclamato dalle 12 di oggi uno sciopero a oltranza ...

Ex Ilva, lavoratori in corteo con Ansaldo e Fincantieri - Si è appena conclusa l'assemblea dei lavoratori del'ex Ilva di Genova Cornigliano, in lotta per difendere la produzione dello stabilimento genovese.

Ex Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, presidio alla stazione di Cornigliano. "Qui finché non ci saranno novità" - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l'organico ...

Ex Ilva, lavoratori occupano l'aeroporto di Genova, nuovo sciopero a Taranto - Nuova giornata di proteste dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova che, dopo aver trascorso la notte nel presidio permanente allestito ...

Ex Ilva, lavoratori in corteo verso l'aeroporto con Ansaldo e Fincantieri: "Genova lotta per la sua industria" - Sindacati chiedono "risposte chiare dal governo e un coinvolgimento diretto del presidente Meloni" Una giornata di mobilitazione unitaria per difendere il futuro industriale della città e del Paese.