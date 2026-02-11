Genova come Hogwarts | alla scoperta dei simboli magici

Domenica 15 febbraio, i fan di Harry Potter e gli appassionati di magia si ritrovano a Genova per un evento speciale: “Genova come Hogwarts”. L’iniziativa, organizzata da Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams, invita giovani e adulti a scoprire la città sotto una luce diversa, come se fosse un grande castello magico. I partecipanti potranno attraversare una soglia invisibile e svelare i simboli nascosti che richiamano il mondo dei maghi e delle streghe. Un’occasione per vivere un pomeriggio diverso, tra

Domenica 15 febbraio “Genova come Hogwarts” chiama al rapporto tutti i Potterheads e non solo. Una nuova avventura da vivere insieme a Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams: giovani maghi e streghe potranno varcare una soglia invisibile e a scoprire una città che, agli occhi più attenti, non ha nulla da invidiare alla più celebre scuola di magia del mondo. Con il motto ormai diventato formula incantata #GenovaComeHogwarts, prende vita un evento immersivo dedicato ai misteri nascosti tra i vicoli del centro storico. Un viaggio tra segni nascosti, figure scolpite e luoghi che custodiscono storie di magia, potere e conoscenza.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova Come Hogwarts torna con un nuovo evento dedicato a Harry Potter: “Alla scoperta degli Animagus”.

Scopri i simboli pagani nascosti nelle architetture e negli affreschi delle città con ‘Passi scelti’.

