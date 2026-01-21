Genova Come Hogwarts torna con un nuovo evento dedicato a Harry Potter: “Alla scoperta degli Animagus”. Promuovendo un’esperienza immersiva, l’iniziativa, ideata da Empiria, invita i partecipanti a esplorare il mondo magico e le sue affascinanti trasformazioni. Un’occasione per approfondire gli aspetti meno noti dell’universo di Harry Potter in un contesto rispettoso e informativo, senza enfasi o sensazionalismi.

Dopo il successo delle precedenti iniziative, torna Genova Come Hogwarts, il format ideato da Empiria, con un nuovo evento immersivo dedicato all’universo di Harry Potter: “Harry Potter – Alla scoperta degli Animagus”. L’appuntamento è per domenica 25 gennaio alle ore 16, con partenza da Empiria, in via dei Giustiniani 9R, nel cuore del centro storico di Genova. Da qui prenderà il via una piccola spedizione magica, accompagnata dai genitori, che condurrà i partecipanti fino alla Cattedrale di San Lorenzo, luogo simbolico e carico di storia. Proprio tra le suggestioni della cattedrale inizierà una caccia all’Animale Magico, un percorso narrativo e simbolico che intreccia fantasia, miti, animali e storia del luogo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti discussi: Magia, teatro e storia a Genova come Hogwarts – Alla scoperta degli Animagus

