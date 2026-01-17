Quei simboli pagani nascosti Sui palazzi chiese o nei portali Alla scoperta con ’Passi scelti’

Scopri i simboli pagani nascosti nelle architetture e negli affreschi delle città con ‘Passi scelti’. Un percorso tra palazzi, chiese e portali, dedicato all’identificazione e alla comprensione di elementi antichi spesso invisibili a prima vista. Un’occasione per approfondire il patrimonio culturale e storico delle nostre città, attraverso un’osservazione attenta e rispettosa dei luoghi.

L’affascinante sentiero dei simboli pagani nascosti in palazzi, portali, affreschi, persino nelle chiese cittadine al centro degli studi della neonata associazione culturale tutta in rosa ‘Passi scelti’. Di ieri il debutto a un mese dalla costituzione nella sala Gestri della biblioteca civica Lodovici con la prima di nove conferenze patrocinate dal Comune di Carrara. Un mondo affascinante e per certi versi ancora misterioso, che gli iscritti potranno scoprire dal vivo guidati dalla presidente Claudia Milani laureata in pittura all’Accademia di belle arti di Carrara che si occupa di paganesimo da oltre 25 anni, e dalla vicepresidente Stefania Merani traduttrice che cura invece la parte poetica e letteraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quei simboli pagani nascosti. Sui palazzi, chiese o nei portali. Alla scoperta con ’Passi scelti’ Leggi anche: “Quei simboli lì”. Sangue umano sui muri e sulle auto: la città si sveglia in un incubo Leggi anche: Caroline Pagani vince la Targa Tenco 2025 con “Pagani per Pagani” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quei simboli pagani nascosti. Sui palazzi, chiese o nei portali. Alla scoperta con ’Passi scelti’. Gli amaretti sono uno di quei dolci che non hanno bisogno di presentazioni. Nati come preparazione semplice, a base di mandorle, sono diventati nel tempo uno dei simboli della tradizione veronese. Da oltre cinquant’anni li prepariamo seguendo la nostra ric - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.