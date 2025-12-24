Bagnolo Cremasco, Nexture si “pappa” Sipral Padana. Ma tutti sono contenti, nasce colosso da 1,2 miliardi.

A Bagnolo Cremasco, Nexture ha acquisito Sipral Padana, creando un nuovo colosso con un fatturato di 1,2 miliardi di euro. La transizione rappresenta un passo importante per il settore, consolidando la posizione delle aziende nel mercato degli ingredienti alimentari di alta qualità. La collaborazione tra le parti si inserisce in un contesto di crescita e innovazione, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più avanzate ai clienti.

Bagnolo Cremasco, 24 dicembre 2025 – La Sipral Padana passa di mano. Nexture, gruppo globale specializzato nello sviluppo e nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità, detenuto da una società d’investimento gestita in modo indipendente e affiliata a Investindustrial VII L.P., ha firmato un accordo per l’acquisizione della ditta di Bagnolo Cremasco, specializzata nella produzione di ingredienti semilavorati a valore aggiunto per l’industria del food & beverage. Gabriele Del Torchio, amministratore delegato di Nexture, ha dichiarato: “Integrando le competenze di Sipral negli ingredienti a valore aggiunto con la nostra presenza sui mercati globali, non solo ampliamo il nostro portafoglio prodotti, ma rafforziamo anche la nostra capacità di offrire competenze e soluzioni specializzate in diversi canali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

