Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari | nasce un nuovo colosso dell’intrattenimento

Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studios e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari. “Insieme possiamo offrire al pubblico quello che vuole e ama” ha dichiarato l’amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos, commentando un accordo destinato a ridisegnare Hollywood e il mondo dell’intrattenimento in generale. Netflix ha vinto la sfida con Paramount Skydance e Comcast, che avevano presentato entrambe delle offerte. Ora, però, l’accordo dovrà essere approvato dalle autorità antitrust. L’accordo, oltre agli storici studi di produzione di Warner Bros, prevede l’acquisizione da parte di Netflix del marchio HBO, HBO Max e dell’intero catalogo di film e serie. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari: nasce un nuovo colosso dell’intrattenimento

Contenuti che potrebbero interessarti

Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studio e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari, in un accordo destinato a ridisegnare Hollywood. Si tratta dell'operazione più importante di sempre nel settore dell'intrattenim - facebook.com Vai su Facebook

Netflix è in trattativa esclusiva per acquistare Warner Bros. Vai su X

Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari: nasce un nuovo colosso dell’intrattenimento - Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studios e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari. Da tpi.it

Netflix compra Warner Bros per 82 miliardi e si prende Batman, Harry Potter e un secolo di cinema - Batman, Superman, Harry Potter, Friends e tutto HBO passano al colosso dello streaming. fanpage.it scrive

Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari - Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studios e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari, in un accordo destinato a ridisegnare Hollywood. Si legge su ansa.it

Netflix compra Warner Bros: la cifra record e quali film e serie faranno parte del catalogo - Netflix batte in volata le competitor Paramount Skydance e Comcast e acquista all’asta Warner Bros per un affare complessivo da oltre 83 miliardi di dollar ... Lo riporta corrieredellosport.it

Netflix e Warner Bros, la fusione che potrebbe riscrivere per sempre le regole di Hollywood: cosa cambierà - corre verso un accordo storico: un’operazione che può ridisegnare l’industria del cinema, lo streaming e il destino delle sale. Segnala libero.it

Netflix compra Warner Bros. Discovery: nasce un super-colosso destinato a cambiare Hollywood - Con un’operazione da 82,7 miliardi di dollari, Netflix si assicura il catalogo Warner e ridisegna gli equilibri dello streaming. Riporta vanityfair.it