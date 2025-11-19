Beppe Severgnini al Teatro Puccini di Firenze con lo spettacolo L' arte di invecchiare con filosofia

Editorialista e scrittore, opinionista e conduttore televisivo, Beppe Severgnini approda venerdì 21 novembre al Teatro Puccini di Firenze con lo spettacolo “L'arte di invecchiare con filosofia”.Con l’aiuto di una nipotina di tre anni che insegna il disordine quotidiano (e mette i palloncini sul. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Scopri altri approfondimenti

#ottoemezzo In Italia manca la libertà di stampa? La risposta di Beppe Severgnini - facebook.com Vai su Facebook

Parlare di sesso a scuola: «Radio Italians», Beppe Severgnini risponde ai vostri vocali Vai su X

Firenze, Beppe Severgnini in scena con 'L'arte di invecchiare con filosofia' - Beppe Severgnini porta in scena a Firenze lo spettacolo “L'arte di invecchiare con filosofia”. Secondo msn.com

Severgnini e l'arte di invecchiare con filosofia - Editorialista e scrittore, opinionista e conduttore televisivo, Beppe Severgnini approda venerdì 21 novembre al Teatro Puccini di Firenze con lo spettacolo “L'arte di invecchiare con filosofia”. Si legge su nove.firenze.it