A Gaza, in poche ore, sono scomparsi quasi 3.000 palestinesi. La guerra lascia dietro di sé corpi che non si trovano più, famiglie cancellate dai registri e persone inghiottite nelle carceri israeliane. La situazione diventa sempre più disperata, con vittime che sembrano evaporare nel nulla.

Il genocidio di Gaza assume tante forme. Anche l’assenza: di corpi da seppellire, di identità perdute, di intere famiglie cancellate dai registri pubblici, di persone inghiottite nelle carceri israeliane. A oggi è impossibile fare stime, anche per questo si insiste a dire che il bilancio di 72mila ammazzati in due anni e quattro mesi è conservativo, sottostimato. Quanti cadaveri siano sepolti sotto le macerie? Quante anime sono ancora vive e quante si sono spente dentro un campo di tortura? C’è poi un altra assenza, quella di corpi senza vita ma intatti: secondo le stime della protezione civile palestinese e il lavoro di inchiesta di al-Jazeera, frutto di dati incrociati e pochi, pochissimi resti di carne e sangue, almeno 2. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - A Gaza 2.842 palestinesi «evaporati in una palla di fuoco»

A Gaza usate armi che hanno fatto evaporare 2.842 palestinesiRoma, 10 feb. (askanews) – Israele ha usato nella Striscia di Gaza armi che hanno fatto evaporare migliaia di palestinesi. E’ quanto emerge dall’inchiesta condotta da Al Jazeera, intitolata The Rest ... askanews.it

Tre famiglie palestinesi provenienti da Gaza sono state accolte questa mattina al Policlinico di Bari, dove l’Azienda ospedaliero-universitaria ha avviato la presa in carico di tre pazienti che necessitano di cure ospedaliere, tra cui due minori. Ad accoglierli il pre - facebook.com facebook

A #Gaza usate armi che hanno fatto “evaporare” 2.842 palestinesi x.com