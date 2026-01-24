Roma la rivoluzione silenziosa | giovani in ascesa e Champions nel mirino

Roma si avvicina agli ottavi di Europa League con un progetto rinnovato, caratterizzato da una squadra giovane e determinata. La crescita dei talenti emergenti e l’impegno collettivo rappresentano i punti di forza della stagione, mentre la squadra mira a consolidare la propria posizione in competizioni europee. Un percorso che riflette un nuovo spirito nel club, orientato a valorizzare il talento e la continuità.

La Roma è a un passo dagli ottavi di Europa League e lo fa mostrando il volto più inatteso della sua stagione: giovane, ambizioso, competitivo. La copertina se la prende Niccolò Pisilli, passato in una notte dall’essere ai margini a protagonista. Ma fermarsi a lui sarebbe riduttivo. La prestazione europea ha acceso i riflettori su un nuovo nucleo che sta prendendo forma, in linea con l’idea di progetto tracciata da Gian Piero Gasperini. Accanto a Pisilli emergono Ghilardi e Rensch; sullo sfondo cresce anche Ferguson, citato dallo stesso tecnico dopo lo Stoccarda: « Ha finalmente cambiato atteggiamento ». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

