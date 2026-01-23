Roma-Stoccarda Gasperini chiaro | Pisilli resta Progetto giovani? Sì ma pensiamo anche al presente

La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda nella penultima giornata della fase a gironi di Europa League, avvicinando la qualificazione agli ottavi. Il tecnico Gasperini ha confermato la volontà di mantenere Pisilli nel progetto giovani, sottolineando l’importanza di bilanciare sviluppo e presente. La squadra si avvicina così con fiducia all’ultimo turno, con la possibilità di qualificarsi anche in caso di pareggio.

I giallorossi battono 2-0 i tedeschi e avvicinano sensibilmente la qualificazione diretta agli ottavi, per cui potrebbe bastare un pari La Roma batte 2-0 lo Stoccarda nella penultima giornata della League Phase e fa un grande balzo in avanti, forse quello decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Col Panathinaikos l’epilogo dove i giallorossi potranno fare qualche ragionamento e possono accontentarsi del pareggio con alcune combinazioni. Gasperini – calciomercato.it Nel postpartita in conferenza stampa le parole di Gian Piero Gasperini: Che risposte le hanno dato i giocatori che avevano trovato meno spazio? “Prestazione di assoluto valore contro una squadra forte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Roma conquista un'altra vittoria in Europa League, battendo lo Stoccarda 2-0 con una doppietta di Pisilli.

La Roma ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro lo Stoccarda nell'ultima partita della fase a campionato dell'Europa League.

Un successo di grande importanza per la Roma che, nonostante il turnover, batte 2-0 lo Stoccarda. La doppietta di Pisilli regala 3 punti ai giallorossi

La Roma batte lo Stoccarda 2-0 in Europa League: doppietta di Pisilli, quarta vittoria di fila e ottavi sempre più vicini

